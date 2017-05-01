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Murat Yıldırım ticarette başarısız oldu

Murat Yıldırım, bir yıl önce havyar üretimi yapan Mehmet Tosmur’la ortak olmuş ve Bebek’te bir dükkan açmıştı.

Murat Yıldırım ticarette başarısız oldu

01 Mayıs 2017 09:42

İş birliğini Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir davetle açıklayan oyuncu, sanatçı dostlarından destek görmüştü. Royal Caviar adlı bir mekan da açan Yıldırım, oyunculuktaki başarısını ticarete taşıyamadı. Oyuncu, yüksek kira gideri ve maliyetler nedeniyle dükkanını kapattı.

Firmanın Yıldırım’ın afişleriyle süslü Bebek’teki mağazası boşaltılarak, kapısına kilit vuruldu. Ekonomik sebeplerden dolayı elmadağ’daki şubesini de kapattığı öğrenilen markanın telefon üzerinden sipariş alarak ticari hayatına devam ettiği öğrenildi. Oyuncunun yatırım yaptığı proje nedeniyle ne kadar zarara uğradığıysa merak konusu haline geldi.

Seçkin Şenvardar - Milliyet gazetesi 

Etiketler: Murat Yıldırım


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