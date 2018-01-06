Muratbey Uşak evinde kazandı

KÜNYE
Salon: Gazanfer Bilge Spor Salonu
Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler xx, Kaan Büyükçil xx, Semih Vural xx
Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker xxx 16, Wright 20 xxx, Stojanovski x 7, Deniz Kılıçlı x 8, Burak Yıldızlı x 8, Simpsons xxx 15, Kairys x 2, Oğulcan Baykan x 2
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Muratbey Uşak: Miles xx 8, Hamilton xxx 18, Calloway x 6, Solomon x 8, Tayfun Erülkü xxx 9, Şafak Edge xxx 13, Miller xx 11, Carmicheal xxx 11
Başantrenör: Aziz Bekir
1. Periyot: 16-19 (Muratbey Uşak lehine)
Devre: 38-34 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)
3. Periyot: 56-68 (Muratbey Uşak lehine)
5 faul alan: Stojanovski (Demir İnşaat Büyükçekmece)
Ertunç Öztürk