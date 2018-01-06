Diğer
Kategoriler

Muratbey Uşak evinde kazandı

Tahincioğlu Basketbol Ligi 14. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece, sahasında Muratbey Uşak’a 84-78’e mağlup oldu.

Muratbey Uşak evinde kazandı

06 Ocak 2018 17:58

KÜNYE

Salon: Gazanfer Bilge Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler xx, Kaan Büyükçil xx, Semih Vural xx

Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker xxx 16, Wright 20 xxx, Stojanovski x 7, Deniz Kılıçlı x 8, Burak Yıldızlı x 8, Simpsons xxx 15, Kairys x 2, Oğulcan Baykan x 2

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Muratbey Uşak: Miles xx 8, Hamilton xxx 18, Calloway x 6, Solomon x 8, Tayfun Erülkü xxx 9, Şafak Edge xxx 13, Miller xx 11, Carmicheal xxx 11

Başantrenör: Aziz Bekir

1. Periyot: 16-19 (Muratbey Uşak lehine)

Devre: 38-34 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)

3. Periyot: 56-68 (Muratbey Uşak lehine)

5 faul alan: Stojanovski (Demir İnşaat Büyükçekmece)

Ertunç Öztürk

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç