Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Muratbey isabetli dış atışlarla daha çok sayı üretirken, konuk ekip pota altından etkili olmaya çalıştı. İlk çeyrek tamamlandığında skor üstünlüğünü elinde tutan Ventspils bu çeyreği 19-23 önde tamamladı. İkinci çeyrekte McKissic ile canlanan Muratbey Uşak oyunda üstünlüğü ele alarak soyunma odasına 48-44 önde giden taraf oldu.

Üçüncü çeyreğin başında 8-0’lık seri yakalayan konuk ekip Ventspils tekrar öne geçme şansını yakaladı. Skor üstünlüğünü elinde tutan konuk ekip bu çeyreği 57-61 önde tamamladı. Final periyodu oldukça çekişmeli geçerken, Muratbey Uşak, salondan 74-69 galip ayrılarak ilk galibiyetini aldı.

Salon: Uşak Üniversitesi

Hakemler: Panagiotis Anastopulos x, Boris Krejic x, Mehdi Difallah x

Muratbey Uşak: Mesut Ademoğlu xx, Berent Kavaklıoğlu x, Berkay Candan xx 9, Freimanis xxx 13, Özcan Sürücü xx, Lyons xx 9, Görkem Sönmez xx, Hakan Demirel xx 7, Kairys xx, McKissic xxxx 26, Monreo xx 10

Ventspils: Leimanis xx, Deane x 8, Ziedins xx 12, Lomazs x 3, Mbodj xx 11, Janicenoks x, Ate x, Skele xx 13, Zakis xx 11, Kuksiks x 5, Campbell x 6

1. Periyot: 19-23 (Ventspils lehine)

Devre: 48-44 (Muratbey Uşak lehine)

3. Periyot: 57-61 (Ventspils lehine)

ANTRENÖRLERDEN AÇIKLAMALAR

Maçın ardından her iki takımın antrenörleri açıklamalarda bulundu.

Konuk takımın Antrenörü Karlis Muiznieks seyirci faktörüne vurgu yaparken Muratbey Uşak’ın koçu Ozan Bulkaz ise eksik kadro ile mücadele etmelerine rağmen galip gelmeyi bildiklerin söyledi.

"İYİ BASKETBOL OYNUYORUZ"

Takımda eksik oyuncuları olduğunu belirten Muratbey Uşak Başantrenörü Ozan Bulkaz buna rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi. Bulkaz, "4 yabancı ile oynuyoruz. Mesut ve Hakan bu maçta da yoktu. Bugün Monreo da son periyotta sakatlandı. Buna rağmen takım 8 oyuncu ile Şampiyonları Ligi’nde ilk galibiyetini aldı. İlk maçımızda evimizde bir basketle yenildik. Geçen hafta da Yunanistan’da dört periyot önde olduğumuz maçı son anda verdik. Onun için bu oyuncular iyi mücadele ediyor, biz de iyi basketbol oynuyoruz. Şimdi yeni oyuncularımızın da lisansları onandı. Yarından itibaren tam kadro hem ligde hem de Avrupa’da mücadele edeceğiz. Zaten iyi durumdayız, çünkü Şampiyonlar Ligi’ne kaldık. Fenerbahçe galibiyeti, 4 maçta 2 galibiyetimiz var. Bir problemimiz yok. Deplasmanda Beşiktaş ve Efes... Ben takımımdan memnunum, daha çok çalışıp her zaman olduğu gibi her maçı kazanmak içi elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

VENTSPİLS CEPHESİ

Uşak’ı galibiyetinden dolayı tebrik eden Ventspils Başantrenörü Karlis Muiznieks ise, "Görüyorsunuz ki burada oynamak kolay değil. Bu taraftarın önünde. Taraftar ile birlikte çok daha iyi olan bir takım var. Agresif oynayan agresif savunma yapan bir takım var. Bununla birlikte takımımı mücadelesinden dolayı eforundan dolayı kutluyorum. Savunmada ve hücumda çeşitli hatalar yaptık. Özellikle son 3 dakikayı iyi oynamadığımızı düşünüyorum. Kendi kurallarımızın dışına çıktık. Çok boşluklar kaçırdık bunun sonucunda maçı kaybettik. Kendi sahamızda, içeride daha agresif ve daha iyi basket oynayacağımıza inanıyorum. Kendi taraftarlarımızın önünde oynamak oyuncularıma güven aşılayacak. Grup içindeki takımlar birbirlerine çık yakın takımlar, görüyoruz. Buradaki fark da kendi evimizdeki maçın sonunu belirleyecek" dedi.