Karşılaşmaya Muratbey Uşak yedek ağırlıklı oyuncularla başladı. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk çeyrek konuk ekip Varese’nin 14-17 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci çeyrekte Muratbey Uşak daha etkili oldu ve soyunma odasına 40-26 önde giden taraf oldu.

Üçüncü çeyrekte oyundaki baskısını iyice hissettiren Muratbey Uşak farkı 20 sayıya çıkardı. Üçüncü çeyreği de Muratbey Uşak 62-44 önde tamamladı. Karşılaşmanın final periyodunda oyundaki üstünlüğünü bırakmayan Muratbey Uşak karşılaşmayı 87-64 kazanarak gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

KÜNYE

Salon: Uşak Üniversitesi

Hakemler: Aleksandar Glisic xxx, Marek Maliszewski xxx, Erez Gurion xxx

Muratbey Uşak: Zach xxx 16, Mesut Ademoğlu, Berent Kavaklıoğlu x 1, Berkay Candan xx 9, Harrison xxx 22, Freimanis x 4, Özcan Sürücü, Lyons xxxx 28, Görkem Sönmez x 1, Hakan Demirel x, Kaiys x 4, Monreo x 4

Openjobmetis Varese: Anosike xxx 14, Maynor x 7, Avromovic xx 10, Pelle x 2, Bulleri, De Vita, Cavaliero, Kangur x 2, Canavesi, Ferrero x 6, Eyenga xx 12, Johnson xx 11

1. Periyot: 14-17 (Varese lehine)

Devre: 40-26 ( Muratbey Uşak lehine)

3. Periyot: 62-44 ( Muratbey Uşak lehine)