FIBA Şampiyonlar Ligi maç sonucu: Muratbey Uşak: 60 - EWE Baskets: 65
Karşılaşmaya Zach’ın arka arkaya bulduğu basketlerle başlayan Muratybey Uşak, ilk çeyreği 20-13 önde tamamladı. İkinci çeyreğe hızlı başlayan EWE Baskets önce farkı kapattı ardından öne geçti. Çeyreğin sonları başa baş geçerken soyunma odasına konuk ekip EWE Baskets 24-29 önde girdi.
Mücadelenin üçüncü çeyreğinde EWE Baskets’in üstünlüğü sürerken fark da açılmaya başlandı. Üçüncü çeyreğinde sonunda skor 33-49 konuk ekip EWE Baskets lehine tamamlandı. Final periyodunda muhteşem bir dönüş yapan Muratbey Uşak 16 sayı farkı kapatarak maçın son saniyelerinde durumu 60-61’e taşıdı. Bitime son 20 saniye kala konuk ekip skor üstünlüğünü elinde tutarak karşılaşmayı 60-65 kazandı.
Salon: Uşak Üniversitesi
Hakemler: Panagiotis Anastopoulos (Yunanistan) x, Sergei Belakov (Rusya) x, Ademir Zurapovic (Bosna Hersek) x
Muratbey Uşak: Zach x 9, Mesut Ademoğlu x, Berent Kavaklıoğlu x, Berkay Candan x 3, Harrison x 9, Freimanis x 7, Özcan Sürücü x, Lyons xxx 24, Görkem Sönmez x 1, Hakan Demirel x 1, Kaiys, Monreo x 6
EWE Baskets: Chris Kramer x 1, Dennis Kramer x 5, Wimberg x 2, Massenat x 1, De Zeeuw x 7, Marko Bacak, Lockhart, Paulding xx 13, Schwethelm x 6, Hujic, Qvale xx 12, Duggins xxx 16
1. Periyot: 20-13 (Muratbey Uşak lehine)
Devre: 24-29 (EWE Baskets lehine)
3. Periyot: 33-49 (EWE Baskets lehine)
5 Faul: D’Angelo Harrison (Muratbey Uşak)
Ertunç Öztürk