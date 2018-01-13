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Muratbey Uşak, Trabzonspor’u konuk ediyor

Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde devre arasına girilirken Muratbey Uşak evinde Trabzonspor’u konuk edecek.

Muratbey Uşak, Trabzonsporu konuk ediyor

13 Ocak 2018 23:55

Sezon başından bu yana ligde istediğini bulamayan her iki ekip kozlarını Uşak’ta paylaşacak. Basketbol camiasının gözlerini bu maça çeviren ilginç yön ise uzun yıllar Muratbey Uşak’ın baş antrenörlüğünü yapan Ozan Bulkaz’ın 3 hafta önce takımdan ayrılarak Trabzonspor’un başı geçmesi oldu. Muratbey Uşak ligde oynadığı 14 karşılaşmadan 2 galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor da 4 galibiyet alabildi.

Her iki takım için önem arz eden bu karşılaşma Pazar günü saat 17:00 de Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.

Ertunç Öztürk
 

 

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