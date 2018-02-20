Muratbey Uşak’a NBA kariyerli transfer

Ligin ilk yarısında kötü bir tablo çizen Muratbey Uşak Başantrenör Aziz Bekir ile yeniden bir çıkış yakaladı. Kupa maçları nedeniyle lige verilen arada Muratbey Uşak kadrosunu C.J Watson ile güçlendirdi. NBA’de 600’ün üzerinde maçta forma giyen yıldız oyuncu kariyerinde sırasıyla Golden State Warriors, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Indiana Pacers ve Orlando Magic formalarını giydi. Uşak’a gelerek takımla çalışmaya başlayan Watson bir hafta sürecek olan Bosna Hersek kampına da dahil edildi. Muratbey Uşak 3 Mart günü evinde Beşiktaş’ı konuk edecek.

Ertunç Öztürk

