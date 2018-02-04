Muratpaşa'da minik yıldızlar için futbol turnuvası düzenlendi

Muratpaşa'da minik yıldızlar kategorisinde futbol turnası düzenlendi. Konuksever Stadı'nda gerçekleştirilen Minik Yıldızlar (U10) Futbol Turnuvası’na 12 takım katıldı. 180 sporcunun ter döktüğü ve 1 hafta devam eden turnuvada şampiyon Şimşek Spor oldu. Çisel Spor’un ikinci tamamladığı turnuvanın üçüncülük kürsüsüne CLK Spor yer aldı. İlk üçe giren takımlara kupa ve madalyaları Konuksever Stadı’nda düzenlenen törenle Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz tarafından takdim edildi. Futbolun minik yıldızları, kupa sevincini doyasıya yaşarken turnuvaya katılan diğer sporculara da katılım sertifikası ve madalya verildi.