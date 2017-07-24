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Muratpaşa’dan 3 futbolcu Antalyaspor’da

Muratpaşa Belediyespor’un üç futbolcusu Antalyaspor’la sözleşme imzaladı.

Muratpaşadan 3 futbolcu Antalyasporda

24 Temmuz 2017 10:38

Muratpaşa Belediyespor’dan 6 futbolcu ve 2 antrenör yeni sezon için kırmızı beyazlı takımla sözleşme imzaladı. Muratpaşa Belediyespor’un Antalya şampiyonu olan U19 takımında oynayan Enes Çavdar, Yunus Yıldız ve Ekrem Kocabıyıkoğlu artık kırmızı beyazlı formayı giyecek. Muratpaşa’nın üç genç oyuncusu Antalyaspor’un U21 kadrosunda yer alacak. Bununla birlikte Mehmet Dal, Mustafa Aydın ve Adahan Altan Muratpaşa Belediyespor’dan Antalyaspor altyapı gruplarına katıldı.

Muratpaşa Belediyespor’u U17 kategorisinde Türkiye şampiyonu yapan antrenör Barış Çakar da Antalyaspor’un U19 takımının hocası olurken U11-12 takımlarını çalıştıran Mustafa Erol da Antalyaspor’un altyapı da teknik heyetine dahil oldu. 


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