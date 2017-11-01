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Mürettebat yakınları Şile sahiline koştu!

İstanbul’da Şile açıklarında batan Türk Bayraklı “Bilal Bal” isimli kargo gemisinde bulunan mürettebatın yakınları arama çalışmalarının yapıldığı noktaya geldi.

Mürettebat yakınları Şile sahiline koştu!

01 Kasım 2017 14:02

Mürettebatın yakınları çalışmaları izleyerek yetkililerden bilgi edinmeye çalıştı. Mürettebat yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

Şile açıklarında batan Türk Bayraklı 78,5 metre boyunda “BİLAL BAL” isimli kargo gemisini ve mürettebatını arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şile’nin Ağva Karacaköy’den 12 deniz mili uzaklıkta çalışmalar sürdürülürken gemide 10 kişilik mürettebat olduğu öğrenildi.

Geminin battığını haber alan mürettebatın yakınları arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı noktaya koştu. Yakınlarından haber alamayan ailelerin çok üzgün ve endişeli olduğu görüldü. Çalışmaların yapıldığı noktada jandarmayla konuşan aileler kaybolan yakınları hakkında bilgi edinmeye çalıştı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken aynı noktada mürettebat yakınlarının da endişeli bekleyişi sürüyor.

Cenk İşver

 

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