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Mursi hakkındaki ömür boyu hapis kararı bozuldu

Mısır Temyiz Mahkemesi, Mısır’ın devrik lideri Muhammed Mursi’ye casusluk suçlamasıyla verilen ömür boyu hapis cezasını bozdu.

Mursi hakkındaki ömür boyu hapis kararı bozuldu

22 Kasım 2016 12:39

Dönemin Genelkurmay Başkanı ve Mısır'ın şu anki Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetleri ülkede devam eden protestolar nedeniyle 3 Temmuz 2013 tarihinde ülke yönetimine askeri darbe yaparak Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi tutuklamıştı. Cumhurbaşkanı Mursi “casusluk” davasından ömür boyu cezasına çarptırılırken “hapishaneler baskını” davasında idam cezası almıştı. Mahkeme geçtiğimiz hafta Mursi’ye “hapishaneler baskını” davasından verilen idam cezasını bozmuştu. Mısır Temyiz Mahkemesi’nden bugün Mursi’ye iyi bir haber daha geldi. Mahkeme, 2013 yılındaki askeri darbenin ardından görevinden alınan Mursi’ye casusluk suçlamasıyla verilen ömür boyu hapis cezasını bozarak Mursi’nin yeniden yargılanmasına karar verdi. 

Etiketler: Muhammed Mursi, ömür boyu hapis


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