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Mursi’nin oğluna 3 yıl hapis cezası

Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin oğlu Usame Mursi, 3 yıl hapse mahkum edildi.

Mursinin oğluna 3 yıl hapis cezası

26 Ekim 2017 16:52

Mısır Yüksek Mahkemesi, Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin oğlu Usame Mursi’yi 3 yıl hapse mahkum etti. Usame Mursi'nin üzerinde keskin bir cisim taşıması nedeniyle suçlandığı ve 500 Mısır poundu tutarında para cezasına çarptırıldığı bildirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mursi'nin, hem avukatlığını yapan hem de aile sözcüsü olan oğlunun hemen serbest bırakılması için BM Hakim Gözaltı Paneli'ne şikayette bulunmuştu.
Öte yandan, Usame Mursi, 9 Aralık 2016'da şiddeti teşvik etme suçundan Şarkiye'deki evinde göz altına alınmıştı. 

 

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