Muş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 1 Kasım 2016 genel seçimlerinde HDP Muş Milletvekili adayı olan ve 2014 mahalli seçimlerinde de Muş Belediye Başkan adayı olan HDP PM Üyesi Nimet Sezgin'in gözaltı gerekçesinin basında yanlış yer aldığı belirtildi. “Nimet Sezgin’in Muş Belediye Başkan adayı olduğu 2014 mahalli seçimlerinde yapmış olduğu açıklamalar ve partideki konuşmalarından dolayı gözaltına alındığı öğrenildi” şeklindeki gerçeği yansıtmayan haber içeriği nedeniyle açıklama yapılması zarureti hasıl olduğu ifade edilen açıklamada, “HDP Muş Milletvekili adayı Nimet Sezgin'in 2014 mahalli seçimlerinde yapmış olduğu açıklamalar ve partideki konuşmalarından dolayı gözaltına alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, DBP ve HDP içindeki yöneticilere yönelik diğer şahısların sözde şikayet raporlarını alarak PKK'nın kırsal alandaki elemanlarına götürmek, PKK terör örgütü tarafından vergilendirme adı altında tehdit edilen iş adamlarını PKK’lı teröristlerin faaliyet gösterdiği kırsal alana götürerek teröristlerle görüştürmek, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kişileri evinde barındırmak iddiaları nedeniyle gözaltına alınmıştır" denildi.

Nejdet Armağan