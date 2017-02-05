Kentte sosyal faaliyetlerin oldukça az olması sebebiyle hafta sonu kayak merkezinde büyük bir yoğunluk yaşandı. Kayak merkezine akın eden vatandaşlar karın ve kayağın tadını çıkardı. Eşi Selda Yavuz'la birlikte kayak merkezine gelen Muş Valisi Seddar Yavuz, burada gazetecilere açıklamalarda bulunarak, kayak merkezinin Muş'a değer katmaya devam ettiğini söyledi. Özellikle hafta sonları başta il merkezi olmak üzere çevre illerden de çok sayıda vatandaşın kayak merkezine geldiğini ifade eden Vali Yavuz, Türkiye’de şehirle bu kadar bütünleşmiş bir kayak merkezi bulunmadığını belirterek, "Dolayısıyla bu avantajı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Valilik olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Kurtik Dağı'nın tamamı ile bir kayak merkezi olması konusunda çalışmalarımız var. Ayrıca teleferik ve telesiyej sistemi ile ilgili çalışmalarımız var. Bunlar büyük ölçüde projeleri neticelenmiş durumda. Bunların finansman ve yatırım programına alınmak suretiyle yapılmasını takip ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı ve iyi bir hobiye sahip olmaları noktasında davet ediyorum" dedi.

Kayak merkezinde snowtrack konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Vali Yavuz, "Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucu Bitlis’teki snowtrackın ortak şekilde kullanılması noktasında onay aldık. Dolayısıyla bir ihtiyaç duyduğumuz anda İl Özel İdaresi araçlarıyla süratle snowtrackı buraya getirerek pisti düzenliyor. Sadece kayak merkezimize ait bir snowtrack aracının temin edilmesi noktasındaki girişimlerimiz devam ediyor. Ancak geçen yıllarda yaşanan snowtrack sorunu çözülmüş durumda veya çok daha az yaşanıyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Uğur Ulu