Muş merkezli FETÖ operasyonu: 18 tutuklama

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Sürdürülen çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir çeşitli derneklerin, Kalkınma Bakanlığının desteklediği SODES projeleri kapsamında yürütmüş oldukları proje evrakları üzerinde yapılan inceleme neticesinde, sahte evraklar hazırlayarak başkalarına ait şirketlerin kaşe ve faturalarını kullanmak suretiyle usulsüz ihale düzenleyerek ‘ihaleleri örgüte müzahir firmalara verip finans sağlamak, sahte belge düzenleyerek kamuyu 711 bin TL zarara uğratmak, örgüt üyesi olmak’ suçları ile ilgili olarak aralarında kamu görevlileri, ihraç askerler, müzahir dernek üyeleri, şirket yetkilileri, şirket çalışanları, esnaflar ve mahrem imamların da bulunduğu toplam 56 şahıs ile ilgili yapılan ilimiz merkezli 15 ili kapsayan eş zamanlı planlı operasyon kapsamında, 43 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.



Gözaltına alınan şahıslardan 18'inin çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandığı belirtilen açıklamada, "9 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmış, 16 şahıs ise cumhuriyet başsavcılığından serbest bırakılmıştır. Firar konumunda olan 13 şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı.

Nejdet Armağan