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Muş merkezli terör operasyonunda 21 tutuklama

Muş merkezli 4 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şahıstan 21'i tutuklandı.

Muş merkezli terör operasyonunda 21 tutuklama

27 Ocak 2017 22:02

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK terör örgütü KCK il yapılanması ile MED-DER öğrenci yapılanmasına yönelik Muş merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 25 şahıs hakkında işlem yapıldı belirtildi. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, PKK/KCK terör örgütüne ait birçok yazılı ve dijital dokümanlara el konulduğunun ifade edildiği açıklamada, "Emniyete yönelik keşif çalışması yapma, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde parti müşahidi adı altında seçmenlere baskı uygulama, öğrencileri Şenyayla bölgesine götürüp siyasi eğitim verme ve kırsaldaki örgüt militanları ile buluşturarak örgüte katılımlarını sağlama faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen şahıslardan 14’ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış olup 7 şahsın tutukluluğuna devam kararı verilmiş, 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi. 

Nejdet Armağan


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