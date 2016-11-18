Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olma, terör örgütüne finans sağlama, belediye ihalelerinde usulsüzlük ve kamuyu zarara uğratmak’ suçlarından Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması ve Malazgirt Sulh Ceza Hâkimliğinin arama, el koyma ve inceleme kararı kapsamında planlı ve eş zamanlı operasyonel çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Malazgirt Belediye Başkanı Halis Çoşkun, sözde Malazgirt Belediyesi Eş Başkanı Memnune Söylemez, köy komisyon üyesi Maşallah Canpolat ve DBP İlçe Başkanı Mehmet Burhanlı isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 3 adet av tüfeği, örgütsel doküman ve örgütsel dijital malzemeler, terör örgütü mensuplarının fotoğrafları ele geçirilmiştir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.