Diyarbakır’da, aralarında Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı, sevenleri ve yakınları Musa Anter’in vurulduğu yer olan Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde anma etkinliği düzenlemek istedi. Güvenlik güçleri, valiliğin almış olduğu gösteri ve yürüyüş yasağını hatırlatarak eylemin kanunsuz olduğunu belirtti. Bir süre sonra polis, anmanın yapılmasına izin verdi.

Bunun üzerine grup, Musa Anter’in vurulduğu yere kadar alkış çalarak ilerledi. Anter’in vurulduğu yerde bir konuşma yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak, “Ape Musa ile birlikte çalışma şansına sahip olmuş bir insan olarak ondan ne kadar çok şey öğrendiğimizi burada ifade etmek istiyorum. Onu kaybetmek tabi ki çok büyük bir kayıptı. Hepimiz için çok büyük bir üzüntü kaynağıdır” dedi.

Musa Anter’in oğlu Dicle Anter ise, babasının öldürülmesinin üzerinden 24 yıl geçtiğini hatırlatarak, “Neredeyse çeyrek asırlık bir zaman. 20 Eylül babamın anması ve 20 eylül Musa Anter’in gazetesine destek veren kişilerin yargılanma günü olarak tarihe geçecektir. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından grup, Musa Anter’in vurulduğu yere karanfiller bıraktı.

Aydın Yorat