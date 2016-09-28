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Musa Aydın: "2020 Tokyo Olimpiyatları'nın startını verdik"

Türkiye Güreş Federasyonu Olimpik Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası konuşan Başkan Musa Aydın, 2016 Rio Olimpiyatları'nın değerlendirmesini yaptıklarını belirterek, 2020 Tokyo Olimpiyatları için de start verdiklerini ifade etti.

Musa Aydın: &quot;2020 Tokyo Olimpiyatlarının startını verdik&quot;

28 Eylül 2016 09:59

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın yönetiminde yapıldı. Toplantıya Dünya Güreş Birliği (UWW) Yönetim Kurulu Üyesi Rodica Maria Yakşi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve milli takım teknik direktörleri katıldı.

Toplantı öncesinde, 2016 Rio Olimpiyatları'nın öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili bir sinevizyon gösterisi yapıldı.

"Eksikliklerimizi belirledik"
Kurul toplantısı sonrası bir konuşma yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, verimli bir toplantı olduğuna değinerek, "Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörlerimizle birlikte 2016 yılının değerlendirmesini yaptık ve eksikliklerimizi belirledik. 2020 Olimpiyatları başta olmak üzere Dünya ve Avrupa Şampiyonalarımıza bu eksikliklerimizi giderip gitmek istiyoruz" dedi.

2015 yılı Nisan ayında göreve başladıklarını hatırlatan Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Göreve başladığımda Olimpiyata bir yıl gibi kısa bir süre vardı. Bu süre olimpiyat gibi dünyanın en büyük spor organizasyonuna hazırlanmak için hem çok kısa bir zaman dilimi hem de hedeflerimizdeki planı devreye sokmak için yetersiz bir süreydi. Biz de hemen işimizin başına geçtik ve yönetim kurulumuzla karar alıp projelerimizi hızlı bir şekilde devreye soktuk."

"5 madalyayı artırmak istiyoruz"
Başkan Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın da startını verdiklerine dikkat çekerek, "İnşallah bu konuda hazırlık çalışmalarına başlıyoruz. Önümüzde 4 yıl gibi bir süre var. Bunu çok iyi değerlendirip bu 5 madalyayı artırmak istiyoruz" diye konuştu. 

Etiketler: 2020 Tokyo Olimpiyatları, musa aydın


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