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Musa Aydın: Aşırı kilo düşüren antrenöre ceza vereceğiz

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, genç yaşta güreşçileri kaybettiklerini belirterek, "Aşırı derecede kilo düşüren antrenöre caydırıcı olması açısından ceza sistemi getireceğiz" dedi.

Musa Aydın: Aşırı kilo düşüren antrenöre ceza vereceğiz

28 Ocak 2017 16:25

27-29 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de devam eden U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasının açılış seremonisi yapıldı. Başkan Musa Aydın antrenörleri ve kulüp yöneticilerine önemli uyarılarda bulundu.

“Asıl hedefimiz olimpiyat”
Açılış konuşması yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Musa Aydın, hedeflerinin
yıldızlarda, gençlerde ve U23'de Avrupa ve Dünya şampiyonluğu olmadığını, asıl hedefin Büyüklerde Olimpiyat başarısını yakalamak olduğunu söyledi.

“Kilo yüzünden çocukları harcayan antrenöre ceza vereceğiz”
Aşırı derecede kilo düşüren antrenöre caydırıcı olması açısından ceza sistemi geliştireceklerini söyleyen Aydın, "Bugün sizlere açık ve net söylüyorum. Türkiye şampiyonalarımızdan sonra sporcularımızın hem performans hem de sağlık testini yapacağız. Burada küçük yaşta israf olan çocuklarımızın güreşten kopmasını istemiyoruz. Çünkü bu çocuklarımız yarın ata sporumuzun varisi olacak. Onların gözlerimizin önünde hiç olmasını, güreşten soğumalarını engellemek istiyoruz. Bundan dolayı tüm antrenörlerimize ve kulüp yöneticilerimize sesleniyorum; Biz bu israfı engellemekte kararlıyız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Aydın, güreşe verdikleri destekten dolayı Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil İbrahim Koyuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Spor Dairesi Başkanı İrfan Sarıgül'e plaket takdim etti.
 

Etiketler: musa aydın, Türkiye Güreş Federasyonu


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