Seçimli Genel Kurul’a tek aday olarak girerek tekrar başkanlığa seçilen Musa Aydın, Türkiye Güreş Federasyonu olarak gelecek hedeflerini anlattı. İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret eden Aydın, güreşte beklenen başarıyı yakalayacaklarını ve üzerine ekleyerek devam edeceklerini söyledi.

"8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık"

Musa Aydın, kamplarda yaptıkları bilimsel çalışmaların kazandıkları şampiyonluklara büyük katkı sağladığını söyleyerek, “Biz seçildiğimizde çok kriz olan bir süreçti. Fakat biz bu süreçte milli takım kamplarımızda bilimsel çalışmaya başladık. Diyetisyen, kondisyoner, psikolog, fizyoterapist ve doktorlar gibi yardımcı unsurlar oluşturduk. Bunlarla birlikte 25 kişilik bir olimpik kurul oluşturduk. Bu kurulla sporcularımızın performans testlerini yapıp takip ettik. Dolayısıyla bu çalışmalardan sonra geçen sene Las Vegas’ta 18 yıl aradan sonra üç dünya şampiyonluğu kazandık. Rio Olimpiyatları'nda da 52 yıl aradan sonra 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandık. Olimpiyatlarda kazanmış olduğumuz 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. Bu madalyalarda emeği olan Spor Bakanımıza, müdürümüze, antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın en iyi güreş takımını oluşturacağız”

Önümüzdeki dönem içerisinde yapacakları projelerden de bahseden Aydın, “Her olimpiyat sonrası 3 ay içinde federasyon seçimleri yapılıyor. Bizim de seçimlerimiz sıkıntılı geçti ama her şeyde hayır var dedik ve sonu da hayırlı bir şekilde oldu. Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. Önümüzde 4 yıllık bir süreç var. İnşallah bu 4 yıl içinde disiplinli bir şekilde hazırlanarak, dünyanın en iyi güreş takımını oluşturup Tokyo’ya katılarak orada İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz. Bizim altyapıda bir Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) projemiz vardı. 12 ili pilot il olarak seçmiştik. 12 il ve 17 ilçede yetenek tespitiyle sporcuların tespitini yaptık. Bu çocuklarımız hem normal eğitimlerine devam edecekler hem de güreş eğitimlerini alacaklar. Her yıl bu seçmelerimiz devam edecek. Bundan 4 yıl sonra da YİBO’lar güreşin ortaokulu haline gelecekler. Biz bu projeyi Türkiye geneline yayarak büyük bir güreşçi ordusu oluşturmak istiyoruz. Bu projeyi tamamladığımızda alternatif olarak 3-4 tane daha Rıza ve Taha olacak. Bir siklette bu kadar alternatif olması demek rekabet ortamının da artması demek. Rekabet de bize başarıyı getirecektir” şeklinde konuştu.