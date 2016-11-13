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Musa Aydın yeniden başkan

Türkiye Güreş Federasyonu genel kurulunda yapılan başkanlık seçiminde tek aday olan Musa Aydın 187 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Musa Aydın yeniden başkan

13 Kasım 2016 13:52

Ankara Holiday Inn Çukurambar Otel’de yapılan Türkiye Güreş Federasyonu 4. Olağan ve Mali Genel Kurulu’ndaki başkanlık seçimine mevcut başkan Musa Aydın tek aday olarak katıldı. 279 delegesi bulunan federasyonun 197 delegesi genel kurulda oy kullandı ve 10 oy geçersiz sayıldı. 187 delegenin oyunu alan Musa Aydın yeniden başkanlığa seçildi.

Tekrardan başkan seçilen Musa Aydın’ın yönetiminde, Erkan Durdu, Gürkan İzzet Paksoy, Halil Bozdoğan, Hasan Eroğlu, Hüseyin Kaya, İsmail Kaşdemir, Mahir Biberoğlu, Mehmet Ayhan, Mustafa Çakır, Selahattin Uyan, Serdar Çinkılıç, Süreyya Yoğurtçu, Ünsal Kıraç ve Zeki Gül yer aldı.

"Bu süreci çok iyi idare ettik"
Aydın, genel kurulunda yaptığı konuşmada 8 Nisan 2015 tarihinde aynı salonda federasyon başkanı seçildiğini belirterek, “Başkan seçildiğimde milli takım kamplarımızda diyetisyen, kondisyoner, fizyoterapist ve doktor gibi yardımcı unsurlar oluşturarak çalışmalarımıza başladık. 25 kişilik bir olimpik kurul oluşturduk. Başkan seçildiğimde olimpiyatlara 1 buçuk yıl vardı. Çok kısa bir süre vardı ve bu süre kriz bir süresiydi ama Allah’a şükür biz sizlerle, yönetimimizle birlikte bu süreci çok iyi idare ettik. Sporcularımıza başkanlık değil ağabeylik yaptık. 18 yıl aradan sonra Las Vegas’ta 3 dünya şampiyonluğu kazandık. Gene 2016’da Rio’da ilk defa bayanlarda Avrupa şampiyonluğu kazandık. 52 yıl aradan sonra Rio’da 5 madalya kazanıp büyük bir zafere imza attık” diye konuştu.

“Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları”
Önlerinde 4 yıllık bir süreç olduğunu ve bu süreç içerisindeki hedeflerinin Tokyo olimpiyatları olduğunu kaydeden Aydın, “Tokyo Olimpiyatları'na dünyanın en güçlü güreş takımıyla katılmak istiyoruz. 1948-1960 olimpiyatları rekorlarını kırmak istiyoruz. Bu yolda yönetimimizle birlikte büyük bir azim ve gayretle çalışacağımıza söz veriyoruz. Biz bu 1 buçuk yıl süre içerisinde bize oy veren, vermeyen ayrımı yapmadık. Biz bütün kulüplerimize eşit mesafede, adalet ilkeleri doğrultusunda maddi destekte bulunduk, malzeme desteğinde bulunduk. Önümüzdeki dönemde inşallah sponsorları da devreye sokarak kulüplerimize desteği arttıracağız. Bizden önceki dönemlerde ligler 4 haftada bitiyordu. Bizim dönemimizde 10 haftaya yaydık, deplasmanlı güreş ligini oluşturduk. Bundan amacımız rekabet ortamını oluşturmak. Spor demek rekabet demek. Eğer rekabet olmazsa takımların hiçbir anlamı olmaz. Bizde önümüzdeki 4 yıl süreyle deplasmanlı güreş ligini devam ettireceğiz ve bu inşallah kısa zamanda rekabet ortamını oluşturacağız” şeklinde konuştu.

YİBO Projesi
“YİBO projesi gerçekleştirdik. Sporcularımızı yetenek testlerine tabi tuttuk ve başarılı olan sporcularımızı YİBO’lara yerleştirdik” diyen Aydın, “YİBO’ların ortalama mevcudu 100-150. Biz 4 yıllık süreyle, her yıl 25 öğrenci yerleştirdiğimiz zaman, 4 yıl sonra bu YİBO’lar güreş ortaokullarına dönüşecek. Şimdi önümüzdeki hedefimiz 12 ilde gerçekleştirdiğimiz bu YİBO’ları Türkiye geneline yayarak alt yapıda çok büyük bir güreş ordusunu oluşturacağız. Türkiye’nin birçok ilinde ve ilçesinde spor liseleri mevcut. Ancak bu spor liseleri maalesef spora hizmet etmiyor. Ancak BESYO’lara öğrenci yetiştiriyor. Biz branş liselerinin kurulmasını istiyoruz, güreş liselerinin açılmasını istiyoruz. 2 ilde çalışmamızı yaptık ancak tamamlayamadık. Önümüzdeki 4 yıl süreyle güreş liselerinin açılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Güreşte en büyük sorun kilo sorunu”
Musa Aydın, güreşte en büyük sorunun kilo sorunu olduğuna da dikkat çekerek, “Minikler Türkiye Şampiyonası'na 2 bin sporcumuz katılıyor. Bu 2 bin kişiyi büyüklere taşıyamıyoruz. Aşırı kilo düşürdüğümüzde, aşırı yüklendiğimizde, kısa sürede başarı beklediğimizden dolayı çocukları bıktırıyoruz. Gençlere geldiğinde güreşi bırakmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla büyük bir israf olmuş oluyor. Biz bu duruma dur diyeceğiz. Kilo düşme sorununa son vereceğiz. Antrenörlerimizi eğiteceğiz olmadı yaptırım uygulayacağız ceza sistemini getireceğiz. Altyapıdan gelen bu çocuklarımızı israf etmeden büyüklere taşıyacağız. Büyüklerde bir Talha’mız, bir Rıza’mız olmayacak, alternatifi birkaç sporcumuz daha olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Yağlı güreşi sezonluk olmaktan çıkaracağız 12 aya yayacağız”
Aydın, “Yağlı güreşi sezonluk olmaktan çıkaracağız 12 aya yayacağız ve ilk başlangıcı da Balıkesir’de başlayacağız. Yağlı güreş ligini oluşturacağız. Karakucak Güreşleri minderin altyapısını oluşturduğu için bunu ödüllü yaptık. Önümüzdeki dönemde Bölgesel Karakucak Güreşlerini yapacağız ve gençlerimizi güreşe kazandıracağız. Önümüzdeki 4 yılı, 4 yılın yol haritasını ve 2024’ün alt yapısını bir kurultay yaparak hep birlikte belirleyeceğiz. Yani federasyonu sizlerle birlikte yöneteceğiz” dedi.
Güreşin Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu ifade eden Aydın, “Yani bu görev çok zor bir görevdir. Biz bu bilinç içerisindeyiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları olacaktır” diye konuştu. 

Abdullah Sarıca - İbrahim Berat Yılmaz


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