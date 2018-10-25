MÜSAD'dan açlıkla mücadeleye destek

BM verilerine göre, küresel ölçekte açlık çekenlerin sayısı üst üste üçüncü yılda da artarak 821 milyona ulaşırken, 150 milyondan fazla çocuk yetersiz beslenmeden dolayı büyüme geriliği ile karşı karşıya. Türkiye'nin önde gelen makarna üreticilerini çatısı altında toplayan Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği'nin (MÜSAD) de üyesi olduğu Uluslararası Makarna Örgütü (International Pasta Organization (IPO), BM'nin 2030'a kadar Sıfır Açlık hedefini de riske eden bu gelişme karşısında harekete geçti.

Dünyanın dört bir yanındaki makarna sanayicileri, IPO'nun 25 Ekim Dünya Makarna Günü dolayısıyla ikinci kez düzenlediği ‘Makarnanın Gücü' kampanyası kapsamında, açlıkla mücadeleye destek veren yardım kuruluşlarına yaklaşık 2 milyon makarna tabağı bağışladı.

MÜSAD, 90 bin kg makarna bağışladı

MÜSAD üyesi makarna üreticileri de, IPO'nun açlıkla mücadele çabalarına destek için başlattığı kampanyaya, Türkiye'deki vakıf, aş evi, gıda bankaları ve yardım dernekleri aracılığıyla bağışladığı 90 bin kg makarna ile destek verdiler.

BM'nin sıfır açlık hedefine ulaşılmasında her kesime, özellikle gıda sanayicilerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirten MÜSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, “Biz de MÜSAD olarak bu sorumluluk bilinciyle, üyesi olduğumuz IPO'nun ‘Makarnanın Gücü' adlı girişimine destek verdik. Bu konuda çalışan vakıf ve sivil toplum kuruluşlarına makarna bağışında desteklerini esirgemeyen tüm dernek üyesi firmalarımıza teşekkür ediyorum. Açlıkla mücadeleye böyle bir katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

25 Ekim Dünya Makarna Günü Dubai'de kutlanacak

Dünya Makarna Günü, insanların ekonomik, sağlıklı ve lezzetli yemeklerle beslenmeye olanak sağlayan makarnanın önemini vurgulamak amacıyla 1998 yılından bu yana her yıl 25 Ekim'de düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Uluslararası Makarna Örgütü (IPO), İtalyan Pastacılık ve Makarna Endüstrileri Birliği (AIDEPI) ve İtalyan Ticaret Ajansı (ITA) tarafından düzenlenen etkinliklerde, makarnanın sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme için öneminin yanı sıra lezzetli bir besin olduğunun da altı çiziliyor.

Bu yıl 20'ncı kez kutlanacak Dünya Makarna Günü'ne, Dubai ev sahipliği yapacak. Dünya çapında makarna üreticilerini, makarna sanayinde faaliyet gösteren firmaların yöneticilerini, bilim adamları ile fikir önderleri ve medya temsilcilerini bir araya getirecek etkinliklerde, bilgi ve görüş alışverişinde bulunulacak, makarnanın sağlıklı beslenmedeki etkilerine yönelik araştırma sonuçları paylaşılacak. 25 Ekim Dünya Makarna Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan IPO Başkanı Paolo Barilla, "Makarna, her gün dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın masasına neşeyi ve rahatlığı getiren sıra dışı bir üründür. Biz makarna üreticileri olarak, beslenme uzmanlarının sağlıklı ve dengeli beslenme için tüketimini tavsiye ettikleri makarnayı, şeflerin yeniden yorumlamaya devam ettiğini görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

IPO Genel Sekreteri Raffaello Ragaglini de "Makarna, dünya çapında tanınan besin değerleri sayesinde, sağlıklı beslenmenin bir sembolü olarak sürekli gelişmekte olan, tarih ve kültür açısından zengin ve her zamankinden daha fazla olan evrensel bir yemek. Dünya Makarna Günü, tadı ve sağduyuyu refah ve sürdürülebilirlikle birleştiren makarnayı mükemmel bir yiyecek olarak sunmak için bir fırsat olacak" dedi.

Bilim insanlarından makarna bildirgesi

IPO bünyesinde bir araya gelen bilim insanları tarafından hazırlanan ve üye ülke dernekleri tarafından onaylanan Bilimsel Mutabakat Bildirgesi'nde, makarnanın sağlık beslenmeye katkılarına dikkat çekildi.

Maddeler şöyle sıralandı;

Bilimsel araştırmalar; tüm besin ögelerini içerisinde barındıran dengeli bir diyetin, tek tip besin türünü içeren diyetten daha önemli olduğunu desteklemektedirler.

Makarna, dünyadaki pek çok geleneksel sağlıklı beslenme şekli için temel bileşendir (örneğin bilimsel olarak kanıtlanmış Akdeniz Diyeti gibi). Pek çok bitkisel kaynaklı diyet şekli majör kronik hastalıkların önlenmesine ve yavaş ilerlemesine yardımcı olup günümüzdeki Batı tarzı diyet şekillerinden çok daha fazla yarar sağlar.

Klinik çalışmaların birçoğunda obezitenin nedeninin karbonhidratlar değil, gereksinimden fazla alınan enerji olduğu doğrulanmıştır. Vücut ağırlığı kaybını sağlayan sağlıklı diyetler; karbonhidrat, protein ve yağdan oluşan dengeli bir diyetin önemini vurgulamaktadır. Karbonhidrat, yağ ve protein açısından dengeli olarak hazırlanmış bir diyet, sağlıklı bir hayatın temeli için şarttır. Bu tür bir diyet kişinin tüm yaşamı boyunca takip edilebilir.

Düşük karbonhidrat içeren diyetler, özellikle uzun vadede güvenli olmayabilir.

Makarna doyurucudur ve uzun süre tokluk sağlar. Makarnanın enerji içeriği doğru porsiyon miktarı ile tüketildiği ve enerji içeriği yüksek bir sos seçilmediği sürece ayarlanabilir.

Obezite ve diyabetin dünyada yaygınlık gösterdiği bir dönemde, makarna yemekleri ve diğer düşük glisemik indekse sahip besinler, özellikle vücut ağırlığı normalin üstünde olan bireylerde kan şekerini ve vücut ağırlığını kontrol etmeye yardımcı olabilir. Glisemik indeks, karbonhidrat bakımından zengin olan besinlerin sağlıklı olup olmadığını etkileyen bir faktördür. Makarnanın üretilme aşamasında yararlı etkiler oluşmaktadır. Makarnanın üretim prosesinde glisemik etki azaltılır. Tam tahılla yapılmış makarna diyet posası içeriği sebebiyle iyi de bir seçenektir.

Makarna bütün toplumlarda her kesimin erişebileceği sağlıklı bir seçimdir. Makarnanın satın alınabilirliği ve erişilebilirliğini desteklemek, sağlıklı yiyeceklerin pahalı olduğuna dair yanlış algıyı bertaraf etmeye yardım edebilir.

Sağlıklı makarna yemekleri; sebze, kuru baklagiller ve az tüketilen sağlıklı besinlerin daha fazla tüketilmesini sağlayan lezzetli bir yoldur. Makarna, bilhassa çocuklar ve adölesanlar için Akdeniz diyetindeki diğer besinlerinde (kültürel geleneklerin dışında) gündeme gelmesini sağlar.

Dünya üzerinde geleneksel anlamda pek çok makarna yemeği mevcuttur. Geniş bir kullanım alanı olması sebebiyle makarna çok yönlülük arz eder ve rahatlıkla ulusal/bölgesel/mevsimsel besinlerle bir arada kullanılabilir.

Toplumun genelinde makarna rahatlıkla tüketilebilen bir besindir. Doğru tanı almış gluten ile ilintili bir hastalık yoksa glütensiz bir ürün seçilmemelidir. Makarnanın, gluten hassasiyeti/ alerjisi veya alerjileri çölyak hastalığı için glütensiz alternatifleri mevcuttur.

Makarna bitkisel temelli bir besindir ve düşük çevresel etkiye sahiptir.

Makarna tüketimi fiziksel aktivite ve aktif spor yapan kişiler için son derece uygundur. Makarna diğer tahıl yiyecekleri gibi karbonhidrat içerir ve aynı zamanda protein kaynağıdır. Makarna, egzersizlerden önce tek başına ya da az miktarda sosla kullanılabilir ya da egzersiz sonrasında diğer yemeklerle birlikte fiziksel performansı artırmak üzere tüketilebilir. Yüksek protein ve düşük karbonhidratlı diyetlerin aktif bireyler tarafından tüketilmesi uygun olmayabilir.

Doktorlar, beslenme uzmanları ve diğer sağlık uzmanları sağlıklı bir yaşam için çeşitlendirilmiş ve dengeli makarna yemeklerini yiyebilecekleri konusunda tüketiciyi bilgilendirmelidir.