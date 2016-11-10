Katılımcı iş adamları ile yatırımcıları bir araya getirerek, ticari iş birliği ve küresel ortaklıklar için yeni fırsatlar sunan MÜSİAD Expo, büyük ticaret kapasitesi ve gönül birliği organizasyonuyla, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika ülkelerinden Türkî Cumhuriyetlere kadar yabancı iş adamı, yerli ve yabancı katılımcı firmalarla her iki senede bir İstanbul’da yapılıyor.

CNR Expo Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ve bu yıl 16. Düzenlenen MÜSİAD Expo yerli, yabancı toplamda 700 şirketi bir araya getirdi. Dünyanın dört bir yanından iş dünyası temsilcilerini ağırlayan fuarda Kaanlar Şirketler Grubu'nun standı da yoğun ilgi gören firmalar arasındaydı.

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı ve Kaanlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan, " MÜSİAD 1990 yılından beri 26 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu. Bu yıl16'ıncısını düzenlediğimiz MÜSİAD Expo ile 8 Hall'de hizmet veriyoruz. Ülkemizde 86, yurtdışında da 65 ülkede 171 noktada hizmet veren bir kuruluşuz. Bu fuarda işlerimizi büyütürken ülkemiz için faydalı olan birleşmeleri de sağlıyoruz. Fuarımız iki yılda bir düzenlenmekte. 2 yıl önce 7 bin yabancı iş adamımızı misafir etmişken şimdi ise böyle bir kriz ortamında 10 bin yabancı iş insanını ağırlıyoruz. Yaklaşık 500'ün üzerinde firma katılım sağlamış durumda. Yerli olarak da 81 ilimizden de önemli birçok misafirimiz var. Aynı zamanda iş görüşmeleri yapıyoruz. Satın alma görüşmelerinde bir önceki yıllara göre iki ya da üç katı teyit var. Başarılı bir fuar bekliyoruz" diye konuştu.

Kaanlar Şirketler Grubu hakkında da bilgi veren Abdurrahman Kaan,"1978 yılından beri gıda sektöründeyiz. 1984 yılından beri süt ürünleri, 1995 yılından itibaren de zeytin imalatçısı olarak faaliyet gösteriyoruz. Şu anda peynir ve zeytin sektöründeki imalatçılar içerisinde ilk üçte yer alıyoruz. 25'e yakın ülkeye de ihracat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.