MÜSİAD Heyeti Mescid-i Aksa’da

MÜSİAD’ın Kudüs’te Müslümanlara destek olmak amacıyla düzenlediği geziye MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, genel başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, sektör kurulu başkanları, MÜSİAD yurt içi ve yurtdışı şube başkanları ile MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü katıldı.

100’ü aşkın iş adamından oluşan MÜSİAD heyeti İsrail’in Filistinlilere yönelik haksız yasak ve sınırlamalarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla ilk gün El Halil şehrinde Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf Peygamberlerin kabirlerini ziyaret etti. İkinci gün ise, Hazreti Ömer Camii, El-Halil Kapısı ve Burak (Ağlama) Duvarı ziyaretlerinin ardından Mescid-i Aksa’da Cuma Namazı kıldı.

Kudüs ziyaretine katılan ve Kudüs halkına manevi desteğin önemine değinen MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, “Mescid-i Aksa ilk kıblemiz ve Peygamberimizin miraca yükseldiği yerdir. Bu kutsal yerde İzmir’i temsil etmekten mutluyum. 2016 yılında Kudüs’e Müslümanlardan 26 bin ziyaretçi gelmesine rağmen, Hristiyanlardan 3 milyon 200 bin kişinin bu kutsal beldeyi ziyaret ettiğini öğrendik. Bu duruma çok üzüldük” dedi.

“MÜSİAD olarak, ilk kıblemize sahip çıkıyoruz” diye konuşan Ülkü, “İsrail’in, tüm Müslümanlar için kutsal mekan olan Mescid-i Aksa’da ibadet özgürlüğünü kısıtlamasını kabul etmiyoruz. Yalnız İsrail değil, tüm dünya bilmelidir ki, bu değerimize, bu emanetimize, Müslümanlar olarak her zaman sahip çıkacağız. Bedenlerimiz her gün burada olmayabilir; fakat biz tüm kalbimizle, tüm varlığımızla burada, bu topraklardayız. Tüm dünya, yapılan bu haksızlığa, zulme ses çıkarmalı, tepkisini göstermelidir. Biz bunun için de var gücümüzle çabalayacağız. Filistinli kardeşlerimizden, İsrail’in zorbalığına gösterdikleri direnişte desteğimizi eksik etmeyeceğiz. Buradan, Türkiye’deki tüm kardeşlerime, iş dünyası ve STK’ların temsilcilerine çağrıda bulunuyorum; gelin, Mescid-i Aksa’ya hep birlikte sahip çıkalım” diye konuştu.

