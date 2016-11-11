MÜSİAD İzmir ve Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, 16. MÜSİAD EXPO Fuarı'na katılım oranı ile ilgili açıklamada bulundu. Ülkü, fuara 17 firma ve bin 102 alana yayılarak rekora ulaştıklarını açıkladı. Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü yaptığı açıklamada “Biz Ülküpark olarak araçlarımızla ileri ve güvenli sürüş eğitimlerimizle halkımızı üyelerimizi ve misafirlerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında diğer üylerimizde kendi sektörlerinde kendi kısımlarında yer aldılar. İzmir olarak her sektörden katılan üyelerimiz var. MÜSİAD EXPO Fuarı her seferinde daha da genişleyerek zenginleşiyor. Şuanda 123 ülkeden katılan üyelerimiz fuarı oldukça renklendirdiler. Bu tür sosyal sorumluluklarla yaptığımız çalışmalarda mutlaka bir profesyonelliğinizin olması gerekiyor. Ben son 5 yılın Türkiye Pist Şampiyonluğu ünvanına sahibim maxi grupta 4 yılıdır, süper grupta da iki yıldır. Dolayısıyla bu tecrübemizi Avrupa üçüncülüğümüz ile milli sporcu ünvanını da kazandık. Bu tecrübemizi hem sporcu yetiştirmek hem de sporu işin şov kısmı ile birlikte asıl amaç bilinçli sürücü olmasıdır. Bu anlamda ileri ve güvenli sürüş eğitimleri veriyoruz” dedi.