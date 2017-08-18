MÜSİAD ve Rus heyet arasında iyi niyet ve işbirliği anlaşması

Rusya’nın Stavropol Bölgesinden Enerji, Sanayi ve İletişim Bakanı başkanlığında aralarında iş adamlarının da bulunduğu heyet, MÜSİAD Genel Merkezi organizasyonunda MÜSİAD İzmir Şubesi’ne gelerek iyi niyet ve işbirliği anlaşması imzaladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Galip Atar, "Kökleri Anadolu’nun ahilik bilinci ile derinleşen, dalları dünyanın dört bir yanında erdemli ve ahlaklı iş yapabilme düşüncesi ile yeşeren MÜSİAD, bugün uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Bugün, Türkiye’de 86, yurt dışında ise 68 ülkede ise 181 noktada var olan bir MÜSİAD’a ulaştık. MÜSİAD İzmir Şubesi olarak Ümit Ülkü başkanlığında 300 üyemiz ile 20 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bulunduğumuz bölgeye ekonomik anlamda çok ciddi anlamda katkı sağlamaktayız. Umuyorum ki bugünkü toplantımızda iki ülke arasında ki ticari, ekonomik ve diplomatik ilişkiler bazında ciddi katkılar sağlamakla birlikte önemle işbirliklerine zemin hazırlayacaktır” dedi.

"Katkı sağlayacağına inanıyoruz”

MÜSİAD Genel Merkezi Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkan Yardımcısı Mütteki Sezen, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkan Yardımcıları Galip Atar ve M. Bilal Saygılı’nın başkanlığında yapılan toplantıda konuşan Sezen de, “Çeyrek asırda üst üste koymuş olduğumuz tuğlalarla dünya genelinde ciddi bir iş adamları ağı oluşturduk. Birbirimizi anlamanın temelini attıktan sonra bu sağlam temelin üzerine çok güzel binalar inşa edebiliyoruz. MÜSİAD olarak iş odaklı iş adamları örgütüyüz. Ana felsefemiz her iki tarafın da kazanacağı stratejik işlerdir. Karşılıklı işlerle iş hayatının gelişeceğine inanıyoruz. Tarih göstermiştir ki; tek taraflı iş ilişkileri hiçbir zaman için uzun soluklu olamamıştır. Bir iş adamı hem alabilmeli, hem de satabilmelidir. Böyle bir ortamın oluşabileceğine inandığımız Rusya’nın Stavropol heyeti ile anlaşma imzalamaktan son derece mutluyuz. Bu anlaşmanın çok kısa sürede hayata geçeceğine, karşılıklı ticari ilişkiler açısından da iyi bir hacim oluşturacağına ve iki ülkenin ekonomik ve diplomatik ilişkilerine katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

İyi niyet ve işbirliği anlaşması

Rusya’nın Stavropol Bölgesi Hükümetinden Enerji, Sanayi ve İletişim Bakanı Vitaliy Khotsenko da yaptığı konuşmada, Stavropol Bölgesinin yatırıma açık bir bölge olduğu, özellikle tarım alanında önemli fırsatlar barındırdığını belirtti. Khotsenko, “İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi adına MÜSİAD ve Stavropol Bölgesi Hükümeti arasında imzaladıkları iyi niyet ve işbirliği anlaşması (MoU) ile sürece öneli katkılarda bulunacağına inanıyorum” dedi. Konuşmaların ardından, iki taraf arasında iyi niyet ve iş birliği anlaşması imzalandı. İyi niyet ve iş birliği anlaşması ve networking toplantısı gerçekleşti. Toplantı karşılıklı hediye takdimi, iyi dilek ve temenniler ile son buldu.