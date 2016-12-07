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MÜSİAD’dan TL’ye destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün, gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Türk lirası, altın değer kazansın" çağrısına MÜSİAD’dan da destek geldi.

MÜSİADdan TLye destek

07 Aralık 2016 19:23

11 bini aşkın üyesi ve onların temsil ettiği 60 bin üye işletmesiyle, Türkiye’nin yurt içinde ve yurt dışında en yaygın sivil toplum örgütlerinden biri olan MÜSİAD, tüm üyelerini TL kampanyasına destek olmaya çağırdı. MÜSİAD’ ın Dövize “Hayır”, TL’ye “Evet” dediğini belirten MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, dövizin bugünkü durumuna küresel dalgalanmaların yanı sıra belirgin bir manipülatif hareketin de sebep olduğunu ve bu durumdan TL’nin kazanacağı değer ile çıkılacağının altını çizdi.

MÜSİAD’ın TL kampanyası ve ekonomik tedbir önerileriyle ilgili değerlendirme yapan Nur, “Bugün ülkemizde döviz piyasalarında yaşananlara baktığımızda, kısa ve orta vadede atılacak adımları iyi planlayarak, gerekenleri hızla yapmanın ve kamuoyuna iyi anlatmanın önemli olduğunu görüyoruz. Dövizde yaşadığımız dalgalanmaların sadece küresel kaynaklı olmadığı, ancak ülkemizin mali altyapısından da kaynaklanmadığı açıkça ortadadır. Manipülatif bir hareketle karşı karşıyayız. Bu manipülasyona neden olanlara yaptırım uygulanması ve yurt içinde TL’ye değer kaybettirmeyi hedefleyen manipülasyon yapanların ellerinden de bu fırsatı almamız gerekiyor” dedi.

"Tasarruflarımızı TL ile yapalım"
Nur,“ Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği, Başbakanımızın gerekli tedbirleri almak için çalışmalar yürüttüğü ve halkımızın da destek verdiği “Dövizini Bozdur, Tasarrufunu TL ile yap" çağrısı özellikle bu dönemde sahip çıkmamız gereken bir davranıştır. MÜSİAD olarak bu çağrıyı destekliyor, üyelerimiz ve vatandaşlarımızı da destek olmaya çağırıyoruz. Bunu öncelikle yapması gerekenlerin başında kamu kurum ve kuruluşları gelmektedir. Firmalara her zamanki tavsiyemiz olan 'Hangi para biriminden gelirin varsa, o para biriminden borçlan 'çağrımızı yineliyoruz’’ ifadesinde bulundu. 

Etiketler: MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur


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