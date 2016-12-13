Yaklaşık 9 yıldan bu yana Macaristan THY Ofis Müdürü olarak başarıyla görev yapan Levend Arısoy, kurumu tarafından 2017 başı itibarı ile Singapur’a atandı. Macaristan’da göreve geldiğinde THY’nin İstanbul-Budapeşte-İstanbul uçak seferleri günde sadece 1 kez yapılırken, kademeli olarak sefer sayısını 4’e çıkartan Arısoy’un tayini bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını üzdü. MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, Levend Arısoy’un hem kendi kurumunu, hem de Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini, kendisine nezaket ziyaretinde bulunarak hizmetlerinden ötürü şükran plaketi sunduğunu söyledi. Başar, ‘‘THY son yıllarda tüm dünya genelinde ödüller kazandı. Macaristan’da da son 6 yıldan bu yana havacılık sektöründe tüm ödülleri THY kazandı. Bunda Levend Arısoy’un da büyük katkısı oldu. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Arısoy ise, Macaristan’da görev yaptığı sürece bu ülkedeki Türk sivil toplum örgütlerinin ve Türk Büyükelçiliği’nin büyük desteğini gördüğünü bu yüzden görevini rahatlıkla yaptığını belirtti. MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar’ın kendisini ziyaret etmesinden ötürü mutlu olduğunu söyleyen Arısoy, Türkiye’nin AB üyeliğine tam destek veren Macaristan’a teşekkür ettiğini, dost ülke Macaristan’ı unutmayacağını açıkladı.

Mehmet Başaran