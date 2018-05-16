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Muslera, Dünya Kupası kadrosunda

Uruguay Milli Futbol Takımı'nın Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı. Kadroda Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera da yer aldı.

Muslera, Dünya Kupası kadrosunda

16 Mayıs 2018 12:52

Uruguay Futbol Federasyonu, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik milli takım aday kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Oscar Tabarez, kadroya Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Fernando Muslera'yı da dahil etti. 

Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır ile mücadele edecek olan Uruguay'ın 26 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluştu: 

Kaleciler: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Martin Campana (Independiente) 

Defans: Diego Godin, Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lizbon), Maximiliano Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Martin Caceres (Lazio), Guillermo Varela (Penarol) 

Orta saha: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira, Gaston Ramirez (Sampdoria), Matias Vecino (Inter), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez, Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodriguez (Penarol), Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders) 

Forvet: Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suarez (Barcelona)  

Etiketler: Dünya Kupası, Muslera

 

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