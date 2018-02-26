Muslera, “Görevi gazetecilik olan birinin bana veya arkadaşlarıma alaycı bir ifadeyle hak etmediğimiz şekilde bahsetmesine ise sadece üzülmüyor” derken, Maicon ise, “Kimsenin kişiliğimize yönelik bu denli çirkin ifadeler kullanmaya hakkı yok” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera ve Brezilyalı futbolcu Maicon, son günlerde haklarında iddia edilen haberler hakkında, kulüp resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Türkiye’ye gelirken Türk insanın değerlerine güvenerek geldiğini belirten Muslera, “Beni ve ailemi sahiplendiniz, gurur duydum. İlk günden bu yana işimle ilgili elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Her zaman, herkese, her şeyi anlatmıyoruz; ama bu yaşamadığımız anlamına gelmiyor. Bizleri sadece para karşılığı iş yapan insanlar gibi görüyor; duygularınızı düşüncelerinizi anlamadığımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Elbette bizler profesyoneliz ve işimizi yapıyoruz ama duygu olmadan, sizlerin desteğini görmeden, aidiyet hissedilmeden ne kadar profesyonel olursanız olun zor bir iş bu” diye konuştu.

Muslera: “Görevi gazetecilik olan birinin alaycı ifadelerine kızıyorum”

Görevini bildiğini ve hata yaptığı zaman herkesden daha fazla üzülen biri olduğunu belirten Uruguaylı file bekçisi, “Performansım nedeniyle sadece bana değil aileme bir şey söylediğinizde ise daha çok kırılıyor, üzülüyorum. Görevi gazetecilik olan birinin bana veya arkadaşlarıma alaycı bir ifadeyle hak etmediğimiz şekilde bahsetmesine ise sadece üzülmüyor, kızıyorum. Ben her eleştiriye saygı duyarken ve hoşgörülü olmaya çalışırken bu ve benzeri kişilerin bizlere saygısızlık yapmasına izin vermek istemiyorum” şeklinde konuştu.

Çıkan haberler hakkında hem kulüp hem de kendi adına hukuki haklarını arayacağını ifade eden Muslera, “Buradan herkese, tüm kulüplerdeki futbolcu arkadaşlarıma sesleniyorum. Eleştiri ve yorumları bir kenara bırakacak olursak, itibarınızla şerefinizle ağzından çıkan iki kelimeyle oynayabilen bu insanlara sessiz kalmayalım” dedi.

Maicon: “Kimsenin kişiliğimize yönelik bu denli çirkin ifadeler kullanmaya hakkı yok”

Maicon ise, “Bir televizyon kanalında hakkımda yapılan çirkin ve itibar zedeleyici yorum karşısında ne hissedeceğimi şaşırdım” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Umarım bu son olur. Bizler işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışan insanlarız. Kariyerim boyunca eleştiri aldım. Ancak kimsenin kişiliğimize yönelik bu denli çirkin ifadeler kullanmaya hakkı yok. Ben ve kulübümüz bu kişilerle hukuki olarak mücadele edeceğiz. Unutmayın ki, bizler de insanız. Ailelerimiz ve sevdiklerimiz var. Bu ve benzeri hareketler sadece bizi değil sorumlu olduğumuz bu insanları da derinden etkiliyor. Rica ediyorum kendinizi bizim yerimize koyun ve yorumlarınızı yapmadan önce iki kez düşünün.”

İki futbolcu için bazı basın organlarında yapılan yorumlarda "Tudor'u göndermek için maç sattılar" imasında bulunulan ifadelere yer verilmişti.