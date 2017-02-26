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Muslera rekor için derbiye çıkacak

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisiyle kulüp tarihinde ‘Ligde en fazla forma giyen yabancı futbolcu’ rekoruna sahip Simovic’in 188 maçlık rekoruna ortak olacak.

Muslera rekor için derbiye çıkacak

26 Şubat 2017 12:49

Sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Muslera, yarın TT Arena’da oynanacak Beşiktaş maçında Teknik Direktör Igor Tudor’un forma vermesi halinde rekora ortak olacak. Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlılara karşı oynayarak sarı-kırmızılıların efsane kalecisi Simovic’in rekorunu egale edecek. Muslera, böylece 188 kez Galatasaray forması giyen Simovic ile kulüp tarihinde ligde en fazla forma giyen yabancı oyuncu olacak.

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6 sezon 10 kupa

Muslera, Galatasaray’a 2011-2012 sezonunda İtalya’nın Lazio takımından transfer olmuştu. Deneyimli kaleci sarı-kırmızılı forma ile 3 Süper Lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa kazandı. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: beşiktaş, derbi, fernando muslera, galatasaray


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