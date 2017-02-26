Sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Muslera, yarın TT Arena’da oynanacak Beşiktaş maçında Teknik Direktör Igor Tudor’un forma vermesi halinde rekora ortak olacak. Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlılara karşı oynayarak sarı-kırmızılıların efsane kalecisi Simovic’in rekorunu egale edecek. Muslera, böylece 188 kez Galatasaray forması giyen Simovic ile kulüp tarihinde ligde en fazla forma giyen yabancı oyuncu olacak.

6 sezon 10 kupa

Muslera, Galatasaray’a 2011-2012 sezonunda İtalya’nın Lazio takımından transfer olmuştu. Deneyimli kaleci sarı-kırmızılı forma ile 3 Süper Lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa kazandı.

Oğuzhan Ort