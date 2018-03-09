Muslera: 'Tek amacımız mayısta şampiyonluk'

Galatasaray'ın üç ismi, pazar günü oynanacak Atiker Konyaspor maçı öncesi kulüp televizyonuna konuştu. Fernando Muslera, tek hedeflerinin mayısta şampiyonluğa ulaşmak olduğunu belirterek, “Çok önemli maçlar bizi bekliyor. O maçlara zor maçlar değil, güzel ve her oyuncunun oynamak istediği maçlar olarak bakmak gerekir. Şu anda lideriz ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Önemli ve güzel maçlar var önümüzde. Hepimizin tek amacı mayısta şampiyonluk kupasını kaldırmak. Oğlum Kailash da o kupayı kaldırmak istiyor” dedi.

Gomis: “Goller sadece benim değil takımın başarısı”

Fransız yıldız Bafetimbi Gomis ise futbolun bir takım oyunu olduğuna vurgulayarak, "Golleri atıyorum ama bu sadece benim değil takımın başarısı. Çünkü takım oyunu oynuyoruz. Beni destekleyen taraftarımıza, hocama ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fernando: “Hedefimiz taraftarımızı mutlu etmek”

Sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönen Fernando da, "Hedefimiz her zaman taraftarımızı mutlu etmek. Ben de sahaya çıkarken önce bunu düşünüyorum ve taraftarlarımızı saha içinde iyi temsil etmek için çalışıyorum. Önümüzde önemli maçlar var. İyi performans göstererek ve hepsinden iyi sonuçlar alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.