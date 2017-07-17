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Muslera'da flaş gelişme!

Wesley Sneijder ile yollarını ayıran Galatasaray'da gözler şimdi Fernando Muslera'da.

Muslerada flaş gelişme!

17 Temmuz 2017 09:18

Sarı-kırmızılı taftarların sevgilisi Muslera ile ilgili flaş bir gelişme var. Yeni transferlerle takımı güçlendiren Galatasaray yönetimi Uruguaylı kaleciye müthiş bir teklifle gidiyor. Galatasaray yönetimi, kaleci Fernando Muslera ile sözleşme yenilemek için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, mukavelesi 30 Haziran 2018’de sona erecek olan 31 yaşındaki kaleciye 5 yıllık sözleşme teklif edecek.

Muslera’nın menajeri Daniel Fonseca ile görüşmelere başlayan yönetim, en kısa sürede imza attırmayı hedefliyor. G.Saray’ın son 6 yılda kazandığı 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa’da büyük payı bulunan Muslera, geçtiğimiz günlerde, “Başkanımız ‘Hayatının sonuna dek G.Saray’da kalacaksın’ dese hiç düşünmeden imzalarım” açıklamasını yapmıştı.

Hakan Balta'ya Göztepe talip

Galatasaray’ın gözden çıkardığı Hakan Balta’ya, Süper Lig’in yeni takımlarınan Göztepe talip oldu. Teknik direktörlüğe Tamer Tuna’yı getiren İzmir kulübü, 34 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için G.Saray yönetimiyle görüşmelere başladı. Kadro dışı bırakılan Hakan Balta halen çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde takımdan ayrı sürdürüyor.

Ali Naci Küçük - Hürriyet gazetesi

Etiketler: galatasaray, Muslera


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