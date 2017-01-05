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Muslera’nın parmağında kırık tespit edildi

Galatasaray’da dün akşam gerçekleşen antrenmanda sakatlanan Muslera'nın parmağında kırık tespit edildiği açıklandı.

Musleranın parmağında kırık tespit edildi

05 Ocak 2017 17:07

Sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Fernando Muslera dün akşam gerçekleşen antrenmanda sakatlık yaşadı. Uruguaylı file bekçisine ilk müdahale saha içinde yapılırken, parmağının çıktığı ve yerine oturtulduğu belirtildi. Tecrübeli kalecinin bugün yapılan tetkiklerinde sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı.
Konuyla ilgili Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Dün akşam yapılan antrenmanda parmağı çıkan ve ilk müdahalesi kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından sahada gerçekleştirilerek parmağı yerine oturtulan Fernando Muslera'nın tomografi tetkikleri tamamlandı. Yapılan tetkiklerin ardından sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlandı.” 


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