Müslüm Gürses'in Zincirlikuyu'daki kabri başında gerçekleşen anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Anma programına Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur ve çok sayıda hayranı katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende sanatçı için dua edildi.

Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, "Bu kadar sevgiyi, bu kadar insanı gördüğüm için çok mutluyum. Eşimi kaybettiğim için çok üzgünüm, çok üzülüyorum ama bunca insan onu unutmadı. 3 yıldır hep beraberiz. Sonra uzaklardan gelenler var, çok teşekkür ediyorum sağolsunlar" dedi.

Anma programında Müslüm Gürses'e benzeyen hayranları da dikkat çekti. Mevlid programı için Kilis’ten geldiğini söyleyen Mehmet Özkar, “Her zaman dediğimiz gibi biz babanın evlatlarıyız, şarkılarıyla büyüdük. Elimizden geldiğince babayı yalnız bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Benim tanışma fırsatım olmadı. Cenazesinden 25 gün kadar önce geldim burada kaldım İstanbul’da. Yoğun bakıma iki defa gittim doktorlar göstermedi, kısmet olmadı” ifadelerini kullandı.

Ufuk Kıvık