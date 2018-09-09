Müslüman kadınların sorunlarını anlatırken bile hakarete uğradılar

Almanya’da yaşayan Müslüman kadınlar Köln ve Hamburg kentlerinde “Çeşitliliği Destekle” sloganı adı altında düzenlenen etkinliklere katılarak inançlarından dolayı gündelik hayatta yaşadıkları zorlukları anlatmak için stant açtı. Şehrin işlek meydanlarına açılan stantlarla ve hazırlanan posterlerle Müslüman kadınların gündelik hayatta uğradığı ayrımcılığa dikkat çekilerek, Müslümanlara ve başörtüsüne dair sorularına cevap verildi. Müslüman kadınların otobüs durağında, süpermarkette, üniversitede ve iş görüşmesinde uğradığı ayrımcılığı resmeden posterler, Müslüman kadınların bu gibi ortamlarda zaman zaman maruz kaldıkları sözlü hakaretler eşliğinde sergilenirken stant ziyaretçilerinden “siz bu ifadeleri nasıl değiştirirdiniz?” diyerek ne söylemek istediklerini kağıtlara yazmaları istendi ve böylece bir empati ortamı da oluşturuldu.

YİNE İSLAMOFOBİK SÖYLEMLERE MARUZ KALDILAR

Stanta gelen kimi insanlar ise, “Başörtülüler toplumumuzun parçası değil”, “Azınlıksınız ve hep öyle kalın”, “Başörtüsü kadının mühürlenmesidir” hakaretlerinde bulundu. Kimileri ise, “Biz sizi olduğunuz gibi kabul ediyoruz”, “Önemli olan insan olmaktır”, “Herkes saygıyı hak eder”, “Dininizi özgürce yaşayabilmelisiniz”, “Almanya’da durumun bu kadar vahim olduğunu bilmiyorduk” sözlerini sarf etti.

Stant açan kadınlar, yaptıkları açıklamada “Müslüman kadınlar, Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı’na (ENAR) göre Avrupa’daki en savunmasız insanlar arasında bulunuyor. Hemen her gün basında, başörtüsü taktıkları için sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan kadınların haberi yer alıyor. Toplumun içerisinde artarak devam eden İslamofobi, Müslüman kadınların giderek artan bir şekilde dışlanmasına sebep oluyor. Başörtülü Müslüman kadınlar uygun iş bulamadıkları gibi, başörtülerinden dolayı ayrımcılığa uğruyorlar’. Sokak aksiyonumuz ile toplumun dikkatini bu duruma çekmek isterken, Müslüman kadınları da, kendilerine güvenmeleri ve uğradıkları ayrımcılıktan dolayı çekingen durmamaları noktasında teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.