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Müslüman Kazak kızlarının Kur’an aşkı

Moğolistan’ın Bayan Olgi bölgesinde yaşayan Müslüman Kazaklar, çocukların Kur’an eğitimi alabilmesi için adeta yarışıyor. Köylerden il merkezine eğitim almaya gelen öğrencilerin en büyük ihtiyacının ise yatılı yurt binası olduğu bildirildi.

Müslüman Kazak kızlarının Kuran aşkı

23 Mayıs 2018 13:57

Ramazan ayında Moğolistan’daki Müslümanlara yardım paketleri ulaştıran İHH İnsanı Yardım Vakfı, partner kuruluşu olan Yardım Köprüsü Vakfı’nın açtığı Kur’an kurslarında eğitim gören kız öğrencilere iftar yemeği verdi. Bayan Olgi şehrinde verilen iftara katılan İHH Antalya Başkanı Mehmet Yıldırım, gençlerin din eğitimi ve Kur’an kursuna olan ilgisinin mutluluk verici olduğunu belirterek, “Sizlere 8 bin kilometre öteden kardeşlerinizin selamını getirdik. Sizler kurslarda öğrendiklerinizi gittiğiniz mahalle ve köylerinizde çevrenizdekilere de öğretin. Bu artık sizin göreviniz” dedi.

Kız öğrencilerin yatılı yurt binasına ihtiyacı var 

Moğolistan Yardım Köprüsü Vakfı Başkanı Jardanbek Tileubek ise Müslüman Kazakların çocuklarının okul ve din eğitimi alması için çok istekli olduklarını belirterek, hem okul hem Kur’an kursu için köylerden Bayan Olgi’ye gelen kızlar için yatılı yurt binasına ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Bu konuda Eğitim Fakültesi Dekanlık yetkililerinin de sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Tileubek, "Kızlar Bayan Olgi'de tanıdıkları ya da akrabalarının evlerinde barınıyor. İl merkezinde 100-150 kişilik bir yatılı yurt binasına ihtiyaç var. Türkiye'deki hayırseverlerden bu konuda destek bekliyoruz" dedi. 

Başta Filistin olmak üzere tüm dünyadaki mazlumlar için duaların edildiği iftar programında, kız öğrenciler Türkiye’den gelen İHH Moğolistan Koordinatörü Bünyamin Göl ve Antalya Başkanı Mehmet Yıldırım’a günün anısına el işi hediyeler sunarak teşekkür ettiler.  

Adnan Kulak

 

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