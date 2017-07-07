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Muş'ta 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Muş'un Varto ilçesinde yürütülen terör operasyonunda toprağa gizlenmiş vaziyette bin 500 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Muşta 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi

07 Temmuz 2017 18:13

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Varto ilçesine bağlı Kayalıkale köyü bölgesinde operasyon yapıldığı belirtildi. 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2017/30 Operasyonu' kapsamında arazide arama yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından araziye gizlenmiş vaziyette (2x2 ebatlarında üzeri naylon ile örtülmüş vaziyette) ağızları kapalı 30 torba, 50 kilogramlık toplam bin 500 kilogram amonyum nitrat gübresi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır. İlimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
 

Nejdet Armağan
 


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