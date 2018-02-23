Diğer
Kategoriler

Muş'ta 18 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 6 tutuklama

Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 hırsızlık olayı aydınlatırken, olaylarla ilgili 6 kişi ise tutuklandı.

Muşta 18 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 6 tutuklama

23 Şubat 2018 17:14

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimizde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yapıldığı ve son bir hafta içerisinde 13’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerin karıştığı; 9 ayrı ikametten hırsızlık, 5 ayrı işyeri ve kurumdan hırsızlık, 3 ayrı otodan ve 1 adet açıktan hırsızlık olayı olmak üzere toplam 18 hırsızlık olayı aydınlatılrken, aramalarda ele geçirilen çalıntı eşyaların sahiplerine teslim edildi. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı" denildi.
 

Etiketler: hırsız, Muş, muş valiliği

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç