Muş'ta 18 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 6 tutuklama

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimizde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yapıldığı ve son bir hafta içerisinde 13’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerin karıştığı; 9 ayrı ikametten hırsızlık, 5 ayrı işyeri ve kurumdan hırsızlık, 3 ayrı otodan ve 1 adet açıktan hırsızlık olayı olmak üzere toplam 18 hırsızlık olayı aydınlatılrken, aramalarda ele geçirilen çalıntı eşyaların sahiplerine teslim edildi. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı" denildi.

