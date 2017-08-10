Muş'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından 8 Ağustos 2017 günü 'Şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Sami Saygı 2017-105' operasyonunun yürütüldüğü belirtildi. Şenyayla bölgesinde yürütülen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğinin ifade edildiği açıklamada, "Kızılağaç Beldesi Güneyi Şenyayla Bölgesi Hazneki Tepe mevkiinde hava destekli (F-16 savaş uçağı, İnsansız Hava Aracı, Atak Taarruz Helikopteri) icra edilen operasyon sonucunda, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ölü ele geçirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birinin 07 Haziran 2016 tarihinde dönemin Muş Valisi Sayın Seddar Yavuz’a yönelik eylem için hazırlanan ve Muş merkezde ele geçirilen 1 ton patlayıcı madde yüklü aracı Muş’a getiren şahıslardan biri olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Teröristlerle birlikte çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Olay yerinde bölücü terör örgütü mensubuna ait, 1 adet kaleşnikof tüfek, 1 adet M-16 tüfek, 2 adet tabanca, 2 adet el bombası, 138 adet M-16 fişeği, 16 adet kaleşnikof fişeği, 4 adet M-16 şarjörü, 1 adet kaleşnikof şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet el telsizi, 8 bin 450 TL para, 2 adet tüp, 2 adet şemsiye ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarımıza kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Nejdet Armağan