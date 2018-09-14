Muş'ta 25 isim İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Muş İl ve İlçe Teşkilatındaki 25 isim, 24 Haziran seçimlerinde başarısız sonuçların alınması ve İl Başkanı Ramazan Aşık'ın tekrar il başkanlığına atamasına tepki olarak istifalarını sundu. Parti binasında konuyla ilgili olarak düzenlenen basın açıklamasında bir konuşma yapan Merkez İlçe Başkanı Basri Gündoğdu, “24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti Muş Milletvekili 1. Sıra adayı Erkan Kemaloğlu ve İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık'ın partiye yaptıkları yanlışlar ve üzerilerine düşen görevleri yerine getirmediklerinden dolayı bu gün burada 10 kişi merkez ilçe yönetiminden 15 kişi ise il yönetiminden olmak üzere toplam da 25 kişi istifa dilekçelerimizi genel merkeze sunduk. Erkan Kemaloğlu'nun yönetimden habersiz işler yürütmesi bizi hayli üzmüştü.

Erkan Kemaloğlu İYİ Parti'den 1. Sıra adayı olarak gösterildiğinde Muş'ta sevinçle karşılanmıştı ve kesin vekil seçilir gözü ile bakılıyordu. Vatandaşlar bu olumlu tepkileri vermesine rağmen doğru düzgün bir seçim kampanyası yürütülmedi. Ben ve yönetimim seçim çalışmalarını raporladık ve genel merkeze yolladık buna rağmen Ramazan Aşık'ı tekrar il başkanlığına atamaları bizleri son derece üzmüştür. Teşkilat Başkanı Koray Aydın, geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) yaptığı yanlışları halen yapmaktadır.

İYİ Parti'nin yaptığı yanlışlardan dolayı başarıya ulaşacağını inanmıyorum. Arkadaşlarımız ile yaptığımız istişareler sonucunda inanmadığımız bir yerde kalmanın da bir anlamı olmadığını düşünerek istifa ettik. Hiçbir partiye geçiş yapmıyoruz. Burada sizin aracılığınız ile duyurmak istiyorum; 45 yıllık siyasi hayatımı noktalıyorum” diye konuştu.

Muhammed Sami Maral

