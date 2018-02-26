Muş'ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta etkili olan kar yağışı, kırsal kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Merkez ve Varto ilçesinde toplamda 30 köy yolu, yağan kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Konu hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla beraber kırsal kesimlerde etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 30 köy yolu ile ulaşım sağlanamadığını söyledi. Ekiplerin aralıksız yol açma çalışması yürüttüğünü ifade eden Yentür, "Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına ekiplerimiz sahada yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Merkezde 9 ve Varto ilçesinde 21 köy olmak üzere toplamda 30 köy yolumuzda çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede ulaşım yeniden sağlanmaya çalışılacaktır" dedi.

Uğur Ulu

