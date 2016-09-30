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Muş’ta 39 kişi tutuklandı

Muş’ta çeşitli tarihlerde düzenlenen asayiş uygulamasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için yakalanan 127 şahıstan 39’u tutuklandı.

Muşta 39 kişi tutuklandı

30 Eylül 2016 16:35

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 12 Temmuz-9 ve 17 Ağustos 2016 günü meydana gelen kumar (tombala) oynatılması olayı ile ilgili olarak 2 dernek hakkında adli işlem yapılmış, işlem yapılan 2 dernek 3 ay süreyle geçici olarak faaliyetten men edilmiştir. Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama-6136 SKM, ateşli silahla tehdit olayına karışan 3 şüpheli şahıs yakalanarak mahkemeye sevk edilmiş, 2 şahıs tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Şüphelilerden 3 adet tabanca ve 36 adet fişek ele geçirilmiştir. Yankesicilik, dolandırıcılık ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karışan biri bayan 4 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Şüphelilerden 29 bin 866 TL para, 3 adet çeyrek altın, 170 adet tarihi eser görünümündeki sarı renkli metal, 55 adet üzerinde insan figürü bulunan sikke, 26 adet yeşil renkli oksitlenmiş metal ve 9 adet beyaz-yeşil ortası delik boncuğa da mahkemece el konulmuştur. Hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 127 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 39’u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İlimiz genelinde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir” denildi.

Şahin Şahin

 

Etiketler: 39 kişi tutuklandı, Muş


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