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Muş’ta 4 dernek mühürlendi

Muş’ta faaliyet yürüten 4 derneğin PKK/KCK iltisaklı olmaları nedeniyle OHAL kararı kapsamında 3 ay süreliğine faaliyetleri durdurularak mühürlendi.


14 Kasım 2016 14:54

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Muş Valiliğimizce, PKK/KCK iltisaklı olmaları sebebiyle 11 Kasım 2016 tarihinde valilik makamınca alınan karar ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11. Maddesinin birinci fıkrasının (o) bendine göre 3 ay süre ile faaliyetleri durdurulmuş ve dernek dokümanlarına el konulup dernek merkezleri mühürlenmiştir. Hakkında işlem yapılan dernekler ise Muş Kadın Çatısı Derneği, Muş Kadın Derneği, Muş Din Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Muş Demokratik Öğrenci Derneğidir” denildi.  

Uğur Ulu
MUŞ

Etiketler: dernek, Muş


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