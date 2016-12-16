Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İki gün aralıksız devam eden kar yağışından dolayı bazı araçlar kara gömüldü. Belediye açık otoparkında kara gömülen araçlar, park görevlileri ve araç sahipleri tarafından temizlendi. Hafta başında aracını park ettiğini söyleyen Öner Düderi, kar yağışı devam ettiği için aracını çıkartmadığını ve aracının adeta kara gömüldüğünü söyledi. Park görevlisiyle birlikte aracı temizlediğini söyleyen Düderi, "2 gündür aralıksız kar yağıyor. Burada mahsur kaldık. Biz de araçlarımızı temizliyoruz" dedi.

Otopark görevlisi Fadıl Aktaş ise, kara gömülen araçları, sahipleriyle birlikte temizlediklerini söyledi. Aktaş, "Ben otopark görevlisiyim. Aracın üzerindeki karları kürekle temizliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, şehir merkezinde 3-4 metre boyunda kardan tepeler oluştu. Belediye ekiplerinin toplamak üzere belirli noktalara biriktirdiği kar tepeleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Nejdet Armağan

