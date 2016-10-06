Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Muş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerce 23 Eylül 2016 günü Muş-Bitlis yolu üzerindeki uygulama noktasında yapılan çalışmalarda; ‘Resmi Belgede Sahtecilik - Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması’ suçundan bir kişi yakalanmıştır. 3 Ekim 2016 günü yapılan uygulamada da izin tecavüzünde bulunduğu tespit edilen bir kişi yakalanmıştır” denildi.

KOM ekipleri göz açtırmıyor

KOM ekipleri tarafından sigara kaçakçıları ve uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyonlarda ise, 42 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, uyuşturucu madde bulundurmak suçuyla aranan 3 kişi kişinin de yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “4 Ekim 2016 günü yapılan çalışmalarda ise Korkut ilçesinde 5607 SKM suçu kapsamında 2 kişi yakalanmış, şahıslardan 42 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Her 2 şüpheli de cumhuriyet başsavcılığına sevk edilmiştir. 10 Eylül - 4 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ise; yakalama emri bulunan bir kişiye ‘Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak’ suçundan yasal işlem yapılarak adli mercilere sevk edilmiştir. Yakalama emri bulunan bir kişi ise ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan adli mercilere sevk edilmiş, şahıs çıkarıldığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla tutuklanmıştır. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan işlem yapılan bir kişi de çıkarıldığı adli mercilerce 10 ay hapis cezasıyla tutuklanmıştır” denildi.

Dolandırıcılar yakalandı

Muş’ta çeşitli dolandırıcılık olaylarına karışan şahıslarla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir, Diyarbakır, Batman, İstanbul, Kocaeli, Kütahya ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Yürütülen operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özel Hayatın Gizliliğini İhlal’ ve ‘Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Dolandırıcılık’ suçları kapsamında 11 vatandaşımızın yaklaşık 3 bin TL tutarında dolandırılması ile ilgili İzmir’de bir, Diyarbakır’da bir, Batman’da 4 ve İstanbul’da 4 olmak üzere toplamda 10 şüpheli şahıs tespit edilerek gereği yapılmıştır. ‘Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması’ suçları kapsamında 5 vatandaşımızın yaklaşık 9 bin TL tutarında dolandırılması ile ilgili Kocaeli’nde bir, Kütahya’da bir ve İstanbul’da bir olmak üzere toplamda 3 şüpheli tespit edilerek gereği yapılmıştır. Ayrıca; ilimiz genelinde ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ ve ‘Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Elde Etmek ve Yaymak’ suçundan aranması bulunan 5 kişi yakalanmış, şahıslardan 3’ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır. 26 Ağustos 2016 tarihinde ‘Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması’ olayı ile ilgili tespit edilen bir şüpheli şahıs 03 Ekim 2016 günü yakalanmıştır. 17 Eylül 2016 tarihinde meydana gelen ‘Ateşli Silahla Kasten Adam Öldürme’ olayının şüphelisi Ağrı ilinde yakalanmıştır. Şahıs gerekli adli işlemler için Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmiştir. 27 Eylül 2016 günü meydana gelen ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ olayına karışan bir şüpheli yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklanmış, mağdurlar ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 28 Eylül 2016 tarihinde meydana gelen kasten yaralama olayına karışan şüphelileri tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 kişi yakalanmış, yakalanan şahıslardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.”

Uğur Ulu