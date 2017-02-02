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Muş'ta bıçaklı ve silahlı kavga: 7 yaralı

Muş’un Bulanık ilçesinde iki ailenin fertleri arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Muşta bıçaklı ve silahlı kavga: 7 yaralı

02 Şubat 2017 17:51

Alınan bilgilere göre, olay, Zafer Mahallesi Sadullah Karaçelik Sokak'ta meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki ailenin fertleri arasında kıraathane işletmeciliği meselesinden dolayı çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılırken, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve İlçe Garnizon Komutanı Ömer Altaş bölgeye gelerek olay hakkında bilgi aldı.

Olayın büyümemesi için ilçe merkezi ve ikamet ettikleri Kırkgöze köyünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

Etiketler: 7 yaralı, bıçaklı ve silahlı kavga, bulanık, Muş


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