Alınan bilgilere göre, olay, Zafer Mahallesi Sadullah Karaçelik Sokak'ta meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki ailenin fertleri arasında kıraathane işletmeciliği meselesinden dolayı çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılırken, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve İlçe Garnizon Komutanı Ömer Altaş bölgeye gelerek olay hakkında bilgi aldı.

Olayın büyümemesi için ilçe merkezi ve ikamet ettikleri Kırkgöze köyünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.