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Muş'ta büyük operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan dev operasyon öncesi 7 köy, 2 mahalle, bir mezra ve 5 yaylada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Muşta büyük operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı

10 Temmuz 2017 07:57

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Varto ilçesi Kolan Dağı bölgesinde geçmiş dönemlerde meydana gelen terör olaylarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. Eylemler neticesinde vatandaşların, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan da mahrum kaldığının belirtildiği açıklamada, bu durumda günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bu nedenle valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuatlar çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.

Teröristlere yönelik operasyon yapılacağı ve operasyon süresince sokağa çıkma yasağının uygulanacağının belirtildiği açıklamada, "Bu tedbirler kapsamında, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu gereğince; Kolan Dağı bölgesinde yapılacak olan operasyonel faaliyet kapsamında; Varto İlçesine bağlı olan, Kolan Köyü, Teknedüzü Köyü, Yeşildal Köyü, Onpınar Köyü, Köprücük Köyü, Kaynarca Köyü, Çayçatı Köyü, Çağlak Mahallesi, Güllüce Mahallesi, Meti Mezrası, Seyrek Yaylası, Yeşildal Yaylası, Çukur Yaylası, Köprücük Yaylası, Teknedüzü Yaylası’nda 10 Temmuz 2017 günü saat: 00.01’den itibaren operasyon bitimine kadar “Sokağa Çıkma Yasağı” ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelerde sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 

Nejdet Armağan


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