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Muş'ta feci kaza! 1 ölü, 11 yaralı

Muş’un Malazgirt ilçesinde kamyonetle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Muşta feci kaza! 1 ölü, 11 yaralı

13 Haziran 2018 16:00

Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Malazgirt karayolu üzerindeki Hanoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Malazgirt’ten Muş istikametine gitmekte olan 06 AS 2962 plakalı yolcu otobüsü ile Mehmet Ergin yönetimindeki 49 D 1591 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan Mehmet Ergin olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu otobüsünde bulunan 11 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından hurdaya dönen araçta Ergin’in cansız bedeni çıkarılarak Malazgirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada yaralanan 11 kişi ise olay yerine çağrılan ambulanslarla Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. 

Veysel Eşin

 

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